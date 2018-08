(video/foto) La La Play pe urmele trecutului din fotografiile lui Zaharia Cușnir. Tinerii au avut parte de o excursia imaginară prin Roșieticii din valea Răutului

”Soarta ne-a unit și am cunoscut arta lui Zaharia Cușnir. Din prima clipă când am văzut pozele lui, am simțit un fulger în inimă și am rămas profund impresionat. Nu cred că pot să dau în prezent o valoare la ce a făcut Zaharia, dar sunt sigur că timpul va arăta cât de importantă este tot ce a făcut artistul. Mai des sunt fotograf, dar și mai des sunt cercetător. Mă regăsesc în viziunea lui Zaharia, căci el m-a ghidat în multe aspecte în viață. Sunt cert că lucrările lui vor fi recunoscute la nivel internațional”, a dezvăluit fotograful autohton Nicolae Pojoga.

Excursia imaginară prin Roșieticii din valea Răutului a adus o stare de euforie, dar și un presentiment de incompetență de a putea putea opri cursul timpului și aprecia ce deții. Am trecut din gospodărie în gospodarie (acum abandonate), din casă în casă (acum dărâmate), apoi am trecut din priveliștea din prezent la vechea viziune a acetora, capturată în pozele lui Zaharia Cușnir. La o vorbă cu unul unul din personajele lui Nea Zaharia, acu bărbat în a 2-a tinerețe, ne-a povestit cum alerga prin ograda lui fotografului și, copil fiind, a mai prins satul în plină culoare și splendoare. Harnici și munictori, localnicii din Roșietici țineau hramul satului în septembrie și făceau mare sărbatoare, în valea Răutului cu hore și muzică. Iar Nina, fata tatei unuia din personajele lui Cușnir, acum cu un fiu și fiică, și un nepot și o nepotică, cu mare drag a dezvălui despre cei 3 frați săi și sora băițoasă ce a fugit de acasă și a mers să învețe de tractorist, pentru ca apoi să învețe toți băieții din satele din împrejurime cum să conducă autovehicolul.

În următoarele zile echipa de 16 persoane alcătuită din artiști, persoane de PR, media, dar și producție vor urma să viziteze locații din Leova, Suceava, Tighina și altele. Expeditia muzicală La La Play #drumdedor se desfășoară în perioada 13-25 august și în cadrul căreia sunt susținute 12 concerte în 12 locații în Moldova, România și Ucraina. În cadrul proiectului sunt puse în lumină 12 subiecte sociale, iar concertele sunt susținute în locații inedite, printre care pot fi regăsite 4 cetăți istorice, locuri pitorești și locații supriză. Lista de piese din cadrul evenimentelor cuprinde o mulțime de piese interpretate sută la sută live, printre care sunt incluse piese precum „Ciuleandra”, „Humoresque” și „Feeling Good”.