(video/foto) Distracție și voie bună! Motivul pentru care Kaufland a organizat o petrecere copiilor de la Liceul „Kiril și Metodii”

Distracție, surprize și multă voie bună! De toate acestea au avut parte copiii de la Liceul „Kiril și Metodii”, vineri, 14 septembrie. Evenimentul a fost organizat de Kaufland Moldova, în contextul în care brazii de pe strada Kiev din sectorul Rîșcani al Capitalei au fost transplantați cu succes în curtea liceului. În acest fel, compania își respectă angajamentul pe care îl are față de mediu și societate.

La petrecerea de „Bun Venit a brazilor”, elevii au avut parte de multe surprize: Show-ul de chimie, baloane imense de săpun, animatorii Minioni, atelier de reciclare, gustări și limonadă rece. Copiii s-au arătat încântați că vor avea acum o zonă de relaxare bine amenajată, dar și brazi falnici care le va aduce nu doar umbră, dar și beneficii pentru sănătate.

Precizăm că, procedura de transplantare a 17 molizi a durat câteva zile și a fost efectuată de o firmă specializată ce deține tehnica necesară pentru transplantarea chiar și a arborilor cu vârstă şi dimensiuni mari. De asemenea, specialiștii au folosit un îngrășământ special pentru a-i ajuta să prindă rădăcina. Tototdată, brazii au fost fixați în cadre speciale până la înrădăcinare (aprox. 3 luni).

Conform angajamentului Kaufland față de mediu, reamintim că, în 2017 am realizat o acțiune amplă de înverzire a Capitalei sub sloganul „Sădim Oxigen” - unde am reușit să plantăm simultan în cinci sectoare 5000 de puieți.

Kaufland se bazează pe principii solide, corecte și transparente de activitate în toate țările în care operează, principii care asigură dezvoltarea continuă și cu succes a companiei.

