(video/foto) Brazii de pe strada Kiev au fost transplantați la liceul „Chiril și Mefodii”

Kaufland a demarat activitățile necesare începerii construcției magazinului pe strada Kiev din sectorul Rîșcani al Capitalei. Potrivit proiectului și în conformitate cu autorizațiile necesare din partea instituțiilor de resort, compania și-a asumat responsabilitatea de a transplanta molizii de pe strada Kiev pe teritoriul Liceului Teoretic Rus de Stat Chiril și Mefodii, situat pe str. Alexandru Hijdeu nr. 72. În acest fel, Kaufland își respectă angajamentul pe care îl are față de mediu și societate.

Ca urmare a vizitei efectuate în teren a Inspectoratului Ecologic de Stat, Kaufland a primit actul de control și autorizația necesară. Conform acestuia, compania a transplantat 17 molizi și 2 tuia. Locația unde au fost mutați brazii a fost agreată împreună cu instituțiile abilitate.

Procedura a durat câteva zile și a fost efectuată de o firmă specializată ce deține tehnica necesară pentru transplantarea chiar și a arborilor cu vârstă şi dimensiuni mari. De asemenea, specialiștii au folosit un îngrășământ special pentru a-i ajuta să prindă rădăcina. Tototdată, brazii au fost fixați în cadre speciale până la înrădăcinare (aprox. 3 luni). Conducerea liceului va asigura ingrijirea arborilor sub consilierea firmei specializate, astfel încât transplantarea să fie încheiată cu succes.

Conform angajamentului Kaufland față de mediu, reamintim că, în 2017 am realizat o acțiune amplă de înverzire a Capitalei sub sloganul „Sădim Oxigen” - unde am reușit să plantăm simultan în cinci sectoare 5000 de puieți.

Ținem să menționăm că, orice achiziție imobiliară efectuată de către compania Kaufland are la bază prevederile legislației în vigoare, urmărind cu strictețe un proces transparent, legal și în conformitate cu politicile zonale de dezvoltare.

Kaufland se bazează pe principii solide, corecte și transparente de activitate în toate țările în care operează, principii care asigură dezvoltarea continuă și cu succes a companiei.

