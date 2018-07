(video) Țuțu a greșit adresa cu asfaltul. Năstase: Eu nu trăiesc pe strada Drumul Schinoasei

„În primul rând să verificați afirmațiile acestui criminal, pentru că este un criminal, Țuțu este un criminal. Atunci când face un live și spune că îmi repară mie drumul Drumul Schinoasei, este o minciună. Eu nu stau pe drumul Schinoasei, ca să spună el că îmi repară repară drumul. Eu stau pe strada Andrei Vânaru”, a punctat acesta.

Andrei Năstase spune că drumurile sunt de o proastă calitate. „Să vedeți cum banii statului și a tuturor cetățenilor sunt utilizați pentru a face niște drumuri de o foarte proastă calitate, care la prima ploaie sunt dărmate”, a conchis Năstase.

UNIMEDIA amintește că într-o postare pe pagina sa de Facebook, Constantin Țuțu se lăuda cu asfaltarea drumului pe care trăiește Andrei Năstase.

„Mă aflu pe strada Drumul Schinoasei din orașul Codru și am vești bune pentru locuitorii din această zonă, inclusiv și pentru Andrei Năstase. În sfârșit această porțiune de drum a intrat în reparație, după zeci de demersuri și uși la care am bătut. Sunt convins, chiar dacă am făcut posibil reparația drumului din fața casei lui Andrei Năstase, el în continuare va striga la televiziunile care-l promovează că nimic nu se construiește în această țară. În schimb alți oameni, precum maestrul Anatol Mârzenco, a ieșit la poartă pentru a spune mulțumesc. Pentru mine aprecierea unor astfel de oameni contează mult mai mult decât opinia oponenților politici”.