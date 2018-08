(video) Ziarul de Gardă: Ce spun Maia Laguta și Aurel Bucureanu despre susținătorii lui Ilan Șor în PMAN

"Primăria a spus că aici va fi instalată scena Guvernului. Eu petrec de la ora 13:00 a noastră acțiune, în interesul nostru. Eu vreo doi ani am așteptat când partidele astea vor termina să folosească lumea pe drumuri. Am găsit un moment când toți au tăcut, toți s-au liniștit și am depus declarație pe 25 iunie. Dar vedeți ce s-a primit. Partidele au aflat că noi am depus și hai... ", a declarat Maia Laguta pentru Ziarul de Gardă.

Aurel Bucureanu, organizatorul mișcării pentru reducerea prețurilor la carburanți, a spus că în aceste zile îl sunau oamenii și intrebau dacă pot să se alăture protestului. "Răspunsul a fost simplu. Veniți toți, înafara celor care vin cu lozinci Jos Dodon, Jos Plahotniuc, Jos toți aceștia", a spus Aurel Bucureanu.

Totuși, pe scena care ar fi fost destinată manifestației cu privire la ieftinirea carburanților, au urcat Ilan Șor, Marina Tauber, eurodeputați invitați de către Partidul Șor, care au scandat "Jos Maia Sandu" și "Jos PAScuDA".

Astăzi la ora 14:00, în PMAN, partidele PAS, PLDM și Platforma DA organizează o acțiune de protest.

Până la ora 14:00 însă, piața a fost împânzită de corturi și grătare, care ar fi fost instalate de către simpatizanții Partidului Șor. Oficial însă, declarații de desfășurare a protestelor au depus doar Maia Laguta, partidele de opoziție PAS, PLDM, PPDA și un grup de activiști care cer ieftinirea carburanților.