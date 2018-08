(video) Viral pe internet. Răspunsurile halucinante ale unui deputat PSD referitor la modificările Codului Penal: „ Păi, principalele modificari... nu le ştiu care sunt”

Deputatul a arătat că nu știe ce presupune proiectul de lege privind modificarea Codului Penal, pe marginea căruia au avut loc multe dispute, iar mulți dintre români s-au arătat revoltați și s-au declarat împotriva modificărilor.

Pub

Reporter: Aţi votat ieri şi dumneavoastră alături de colegi, care sunt principalele modificări aduse la Codul penal?

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Păi, principalele modificari... nu le ştiu care sunt!

Reporter: Abuzul în serviciu ar fi una dintre ele...

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Da.

Reporter: S-a discutat mult în spaţiul public...

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Da.

Reporter: Altele?

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Altele...

Reporter: Nu vi le amintiţi acum?

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Nu mi le amintesc.

***

După o jumătate de oră, domnul deputat revine. Spune că acum este pregătit pentru interviu.

***

Reporter: V-aţi documentat?

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Nu m-am documentat, eu ştiam, dar atunci am... Sunt vreo două, trei chestii. Este abuzul, este introducerea termenului de prescripţie, deci dacă procurorii nu depun într-un an de zile, deci... Aşa... Ăăă... ce mai e, stai să mă gândesc (tace, dă ochii peste cap, se gândește etc.) Astea două le ştiu!

Reporter: Păi ce aţi făcut, domnule, am crezut că v-aţi uitat pe toate.

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Nu m-am uitat, dar mă duc şi mă uit şi vin înapoi!