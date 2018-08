(video) Test Drive: MINI John Cooper Works pe Nurburgring

Vom începe cu MINI John Cooper Works, un hatchback micuț ce are sub capotă un motor ce oferă 231 de cai putere și cu care am început să cunoaștem Nurburgring-ul. Și pentru că nu este ușor să ții minte toate cele 154 de viraje a unui singur tur de pe Green Hell, care apropo are o distanță de 20.8 km, am început să cunoaștem traseul segment cu segment. Mai întâi mai lent, iar după și cu peste 220 km/h!

Vă invit și pe voi să vedeți cum a fost în prima zi de BMW Driving Experience în reportajul video publicat pe AutoBlog.MD! Vizionare plăcută!