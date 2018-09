(video) Test Drive: Cadillac CT6 3.0 biturbo

De multă vreme tot ziceam să testez și mașini americane, de altfel și mulți din cei care ne citesc pe AutoBlog.MD sau ne urmăresc pe canalul de YouTube , la fel ne-au sugerat acest lucru. Și iată că de curând am testat unul dintre cele mai frumoase sedanuri pe care le poți găsi peste ocean – Cadillac CT6.

Este un concurent pentru Seria 5, E-Class și A6, însă unul care fiind acasă, în America, are un avantaj indiscutabil – știe ce le place cu adevărat celor de acolo.

Am testat automobilul în varianta cu motor V6 3.0 litri biturbo ce produce 404 cai putere! În plus mașina mai este și în echiparea de top Platinum, care include toate opționalele posibile pe această mașină. Printre ele roțile spate directoare și atenționările sub formă de vibrații în scaunul șoferului în situații în care acesta trebuie să fie atent la maxim. Vezi cu ce ne-a impresionat automobilul, în reportajul exclusiv de pe AutoBlog.MD