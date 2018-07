(video) Studiile în domeniul IT îți vor deschide ușile spre vocația ta

În Republica Moldova industria IT asigură condiții de muncă și remunerare atractive, precum și perspective reale de creștere profesională continuă. Cererea de specialiști în domeniu depășeşte cu mult oferta disponibilă în acest sens. Sectorul Tehnologiilor Informaţionale tinde să devină, în cel mai scurt timp, un factor-cheie al dezvoltării Republicii Moldova. Această industrie a înregistrat în ultimii ani o creştere semnificativă, atingând o cotă de circa 7 % în PIB în 2017 și menținându-se într-o ascensiune impresionantă.

Campania de promovare a carierei IT, desfășurată de ATIC începând cu anul 2012, își propune să comunice tinerilor care sunt oportunitățile și avantajale pe care le generează activitatea în domeniul IT. Inițiativa încurajează tinerii să afle mai multă informație despre profesiile și oportunitățile din domeniul IT, demontând stereotipurile existente și promovând istorii adevărate și modele de profesioniști care inspiră.

În același timp, campania accentuează ideea că succesul și performanța au la bază multă muncă, atitudine conștiincioasă, dedicare și voința de a te dezvolta continuu. Istoriile de succes insistă pe setarea corectă a motivațiilor, or, decizia de a o opta pentru o carieră în IT trebuie să fie una responsabilă, luând în considerație avantajele, dar și rigorile acestui domeniu.

Pe parcursul anilor, publicul a fost invitat să afle ce presupune o carieră în IT chiar de la profesioniștii care activează în domeniul – oameni talentați, entuziasmați de ceea ce fac și determinați să descopere, să crească și să inoveze. Ei au vorbit despre cum se lucrează în sectorul IT, care sunt posibilitățile, provocările, atuurile, dar și cerințele cărora trebuie să le facă față profesioniștii IT, ce îi motivează, ce fac pentru a crește și a atinge niveluri noi. Aflați-le istoriile de succes accesând http://cariera.ict.md/.

Campania de promovare a Carierei IT este realizată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) cu susținerea partenerilor strategici: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Guvernul Suediei, Proiectul de Competitivitate din Moldova, Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor), Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, sectorul privat.