(video) Ruslan Codreanu a lipsit de la manifestațiile oficialilor. Nistor Grozavu: „În 11 ani cât sunt la Primărie, la așa oră nu am semnat nici o dispoziție”

"Nu am văzut nici o dispoziție. Până astăzi am fost în concediu. [...] În 11 ani cât sunt la Primărie, la așa oră nu am semnat nici o dispoziție", a declarat pentru UNIMEDIA viceprimarul Nistor Grozavu.

Potrivit manifestanților, la ora 6 dimineața, poliția a prezentat un ordin al primarului interimar Ruslan Codreanu, care a cerut întreruperea manifestației pe perioada ceremoniei oficiale. Pentru că protestatarii nu au fost de acord, poliția a intervenit în forță.