(video) Retrospectiva sesiunii parlamentare: Cum s-au descurcat deputații și ce nu au reușit să realizeze

Valerian Bejan, Partidul Liberal: „Bineînțeles că am dorit mult mai mult decât ceea ce am reușit, dar ne bucurăm că am fost activi, am fost vizibili, cu regret multe dintre ele nu au fost luate în calcul, dar ceea ce am propus noi de fiecare dată a fost pentru a îmbunătăți situația.

„Nu am reușit prea multe, deoarece conducerea Parlamentului are grijă ca inițiativele opoziției să nu fie acceptate din start. Majoritatea parlamentară, formată prin corupere a devenit o mașină de vot”, a declarat deputata PLDM.

Pub

Socialistul Grigore Novac regretă de faptul că cei din PD au recurs la acte de plagiat.

„Noi veneam cu un proiect de lege, Guvernul venea cu un aviz negativ, iar peste o săptămână tot Guvernul ieșea cu acesta”

Mihai Ghimpu, Partidul Liberal: „Cred că cel mai mult guvernarea a reușit să ne izoleze. După ce au fost scoși liberalii de la guvernare, zic scoși pentru că arestările astea au fost ca să părăsim guvernarea, Republica Moldova n-a evoluat, a degradat”.

„Au fost careva sarcini pe care ni le-am pus. Urmează încă două proiecte, care vor fi pe ordinea de zi până la sfârșitul aceste sesiuni. Cred că Parlamentul își va ăndeplini onorabil promisiunea pe care a avut-o față de Guvern”, a declarat vicepreședintele Legislativului, Valeriu Ghilețchi.

Ultima ședință din sesiunea primăvară-vară a Parlamentului va avea loc la 27 iulie curent. Ulterior, deputații vor pleca în vacanță până la următoarea sesiune parlamentară.