(video) Reacția fostului liberal-democrat, Valeriu Ghilețchi, după ce Andrian Candu a acuzat PLDM-ul de furtul miliardului

„Nu aș vrea să comentez declarația domnului Candu. Nu mă simt vizat pentru că nu am fost în nici într-un mod implicat în această fraudă bancară. Nu am participat nici la luarea deciziilor, nu am avut niciun împrumut de la Banca de Economii. În privința aceasta mă simt absolut liber și nu mă văd vizat în această declarație”, a declarat Ghilețchi într-un briefing de presă.

Ieri, președintele Parlamentului Andrian Candu a acuzat PLDM de furtul miliardului din sistemul bancar: „Dacă vorbim de miliard ar trebui să-i scuturăm pe colegii de la PLDM, să vedem dacă mai cad bani din ei. Ei sunt cei care au stat la bazele fraudei bancare. Astăzi au plecat colegii din opoziție, și probabil este cazul ca astăzi să-și doneze salariul pentru faptul că nu sunt aici să discute”.

Declarația a venit după ce PLDM, dar și alte trei partide au părăsit ședința Parlamentului, în semn de protest de inițiativele legislative ale PD privind reforma fiscală.

UNIMEDIA precizează că pe 12 martie 2016, Valeriu Ghilețchi a fost demis din partidul și fracțiunea PLDM.