(video) Primăria din Măgdăcești a cumpărat chiar de la familia primarei o clădire, în sumă de 1,6 milioane de lei

La 10 mai 2018, Consiliul sătesc Măgdăceşti, a aprobat cumpărarea unui imobil din centrul localităţii pentru construcţia grădiniţei de copii „în vederea acordării serviciilor educaţionale de calitate şi instituţionalizarea a 120 de copii”. Suma tranzacţiei votate de 10 din cei 15 consilieri locali a fost de 1,6 milioane de lei. În scurt timp, la 4 iunie 2018, a fost semnat un contract de vânzare-cumpărare. În aceeaşi zi, terenul cu o suprafaţă de 20 de ari şi clădirea de aproape 761 m.p. au fost înregistrate pe numele autorităţilor publice locale.

Cei 1,6 milioane de lei au ajuns din conturile Primăriei Măgdăceşti, în conturile familiei primarei din localitate, vânzător fiind Victor Cojocaru, soţul Liubei Cojocaru, primară a satului Măgdăceşti din anul 2011. Acesta a achiziţionat terenul şi clădirea în 2006, în urma unei licitaţii, plătind aproximativ 24 de mii de USD, echivalentul a 300 de mii de lei la cursul MDL/USD din ianuarie 2006. Astfel, 12 ani mai târziu, Cojocaru a obţinut un profit de aproximativ 1,3 milioane de lei de pe urma tranzacţiei cu Primăria condusă de soţia sa. Acesta susţine că legăturile de familie nu au avut vreo atribuţie la înfăptuirea afacerii şi că, nici el, nici soţia sa nu au influenţat consilierii să-şi dea votul pentru achiziţionarea clădirii şi a terenului fostei şcoli, scrie Ziarul de Gardă.

Pub

„Clădirea a fost scoasă la vânzare toamna trecută, cu 75 de mii de euro (circa 1,5 milioane de lei). Nu contează cine e la Primărie. Dacă Primăria a considerat că are nevoie, a cumpărat. Eu am plătit aproximativ 24 de mii USD în 2005, când am cumpărat-o. În 2005 ce valoare aveau banii şi ce valoare au acum? Atunci am luat un credit. Am luat bani la procente. Faceţi o analiză. Eu le-am spus consilierilor: Îmi daţi banii pentru care am scos-o în vânzare şi v-o dau. Şi aşa îs în minus cu suma pe care o cere Fisc-ul şi banca, cu vreo sută şi ceva de mii de lei. Suma asta o dau cadou. Sunt în minus faţă de preţul cerut. S-au făcut dezbateri publice, Primăria a făcut expertiza la obiect, evaluarea. Dna primar n-are nicio atribuţie cu ce s-a făcut la Consiliu. Totul a fost legal. Acesta e preţul de piaţă real”, a declarat Victor Cojocaru.

Articolul integral îl citiți pe Ziarul de Gardă.