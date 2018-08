(video) Premieră mondială: Noul Renault Arkana – primul crossover coupe al mărcii

Din ce reușim să vedem din materialul scurt de prezentare putem observa un crossover de clasă C ce are liniile unui coupe. De altfel acest tip de caroserie este foarte căutată în prezent de clienții din întreaga lume, Renault fiind unul din primii constructori non premium care aduce în gama sa de modelul un crossover coupe.

Noul model păstrează farurile în forma literei C pe care le-am văzut pe Megane, Talisman sau Koleos. Fața are un aspect dinamic, toate liniile ce pornesc chiar de la grila frontală par să curgă spre spate asigurându-i noului Arkana niște forme de fluide extrem de frumoase. Continuarea articolului cu foto și video pe AutoBlog.MD.