(video) Plata produselor alimentare utilizând cardul de masă Up în rețeaua internațională de supermaketuri METRO Cash& Carry Moldova

Cardul de masă Up Moldova acum este funcțional și în rețeaua internațională de magazine METRO. Noul partener comerciant din rețeaua Up acceptă spre plată cardul de masă, un instrument la îndemâna angajatorului pentru a motiva și fideliza angajații – cardul de masă Up Moldova.

Cardul de masă Up Moldova aduce beneficii considerabile tuturor părților: angajatorilor, angajaților și partenerilor comercianți. Împreună cu Up Moldova, angajatorii cresc motivația și performanța echipei, reduc absenteismul și optimizează bugetul companiei. Cardul de masă Up este ușor de gestionat de către clienții angajatori, iar fluxul partenerului comerciant este optimizat.

Up Moldova oferă o experiență cu cardul de masă orientată spre utilizator, cea mai inovativă și eficientă soluție de motivare a angajaților fiind livrată cu ajutorul cardului de masă Up. Cardul de masă Up este dezvoltat sub licența Mastercard și oferă cea mai inovativă, simplă și sigură modalitate de a achita masa. Pentru a procura produse alimentare la Metro, cardul Up este necesar să fie însoțit și de către cardul pentru cupărături eliberat de Metro.





Dumitru Cozmolici, director general Up Moldova:"Oferim cele mai simple și moderne experiențe beneficiarilor sistemului de carduri de masă. Odată cu adaptarea sistemelor de casă de către partenerul nostru METRO, deținătorii de carduri de masă Up se pot bucura de toate avantajele plății cu cardul de masă Up Moldova. Ne bucură, în primul rând, încrederea acordată de clienţi şi parteneri afiliaţi şi dorim să îi asigurăm că vor găsi în continuare în Up Moldova un sprijin care să le ofere atât soluţii moderne de motivare şi loializare a angajaţilor, dar şi consultanţă. Ne bucură, de asemenea, numărul din ce în ce mai mare al companiilor care descoperă avantajele tichetelor de masă electronice care vin împreună cu beneficiile erei digitale, precum interacţiune, informare rapidă și simplificare".





Stanciu Dumitru, Marketing Manager, METRO Cash& Carry Moldova: “Suntem mândri de faptul că am reușit să implementăm toate cerințele tehnice pentru a primi cardurile de masă Up Moldova. Acum tichetele de masă Up pe suport electronic pot fi utilizate în magazinele METRO, parte a unei rețele internaționale. Avem cele mai mari magazine pentru familie și oferim produse la prețuri avantajoase. Acest instrument inovativ aduce multe beneficii: nu necesită alocarea a mai multor resurse, este simplu de gestionat, nu are nevoie de resurse logistice în spate. Cu cardul de masă obținem acces la o bază de clientelă nouă care, odată ce găsesc produsele căutate în magazinele noastre, vor alege să revină, iar pe lângă produsele achiziționate cu cardul, clienții vor face cumpărături suplimentare.

Mereu am fost inovativi pentrua oferi cel mai bun raport preț-calitate clienților și o gamă vastă de produse. Și de această dată ne dorim să-i surprindem și să le oferim posibilitatea de a se bucura de toate avantajele cardului de masă Up."





Spiridonova Cristina, angajată Timac Agro: ”Resursa cea mai importantă a companiei noastre este echipa, iar cheia succesului este oferită de coeziunea acesteia și angajamentul ei în atingerea obiectivelor. Împreună cu Up Moldova am identificat un instrument inovativ și eficient de recompensare suplimentară a salariaților - cardul de masă Up. Acesta ne permite o logistică simplificată: o singură comanda de carduri pentru 4 ani. O gestiune comodă, economii pentru afacere: economie de timp, pentru a crește productivitatea echipelor și a operațiunilor de monitorizare, un real avantaj la plata cumpărăturilor, deoarece se poate plăti și o sumă mai mică decât valoarea unui singur tichet individual și o evidență a tuturor operațiunilor în contul personal al angajatului prin platforma dedicată cardului de masă Cheque Dejeuner de la Up.”

Acum parcursul angajaților, angajatorilor și al partenerilor în utilizarea cardului Up este și mai simplu, iar cardurile de masă Up sunt o inovație excelentă pentru fiecare angajator.

Cardurile de masă Up Moldova pot fi comandate:

Tel.: 022 024 020; e-mail: infomoldova@upmoldova.md







Despre Up Moldova

Grupul Up conectează indivizi, companii și teritorii dezvoltând platforme de gestiune și tranzacționale ce contribuie la starea de bine și performanță. Up concepe soluții integrate ce răspund nevoilor diferitelor segmente cărora se adresează. Simplifică accesul la alimentație, cultură, timp liber, educație, ajutor social, gestiunea cheltuielilor profesionale și animarea dispozitivelor de recompensare și fidelizare. În octombrie 2017, Up și-a demarat activitatea în Moldova prin filiala Up Moldova și este prezent la nivel internațional în 19 țări, zi de zi alături de cei 25 de milioane de beneficiari Up.

www.upmoldova.md







