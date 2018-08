(video) Peste 100 de moldoveni, blocați de ieri seara pe un aeroport din Londra: Cursa spre Сhișinău ar fi fost amânată de mai multe ori

Potrivit purtătoarei de cuvânt a companiei AirMoldova, Mihaela Josan, amânarea cursei a avot loc din cauza unor defecțiuni tehnice ale aeronavei. La moment are loc îmbarcarea pasagerilor, iar aeronova ar urma să ajungă în Chișinău în jurul orei 16:00.

Remedierea problemei a fost reținută și din cauza grevei piloților RaynAir, care are loc de câteva zile și care „a provocat un pic de haos” în aeroport. „Am încercat să ne descurcăm cum putem, însă din păcate nu am putut remedia situația fără a crea un pic de disconfort pasagerilor”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a companiei avia.

Una din pasagerele cursei, care urma să decoleze ieri în jurul orei șapte seara, a scris că zborul a fost amânat de câteva ori.

„Vreau sa aduc la cunostinta dezamagirea a celor 126 de cetateni, printe care copii pana la 1 an, mamici insarcinate si multi pasageri ce aveau nevoie sa ajunga urgent acasa. Avem 17 ore de când de aflam in airportul “Stansted” din Londra, cu compania Air Moldova, care ne-a amanat zborul de nenumarate ori, ba din cauza defectiunilor ,ba din cauza întârzierii, ba din cauza lipsilor de ceva anume.

Plus ca cel mai nasol este faptul ca ni s-a adus un avion ce nu apartine companiei Air Moldova,e unul strain,foarte vechi si deteriorat,ce are mari defectiuni tehnici,pana în prezent reprezentatii airportului Stansted ,nu permit ca acest avion sa decoleze,pentru-ca nu este bine asigurat tehnic, iar compania Air Moldova nu vrea sa i-a responsabilitate pentru securitate acestui zbor.

Am adresat o multime de intrebari si apeluri catre Air Moldova, la care nu am primit nici un raspuns, iar telefoanele acestor companii mereu indisponibile.

La jumate de noaptea ne-au scos sa ne luam bagajele din avion si sa ne intoarcem înapoi la poarta de check in si sa asteptam dimineata ,am dormit jos ,in hol, pe teracota, iar abia astazi dimineata am fost serviti cu mancare (dar asta nu ne-a cumparat). La orele 7 dimineata am fost trimisi din nou la check in si suntem inca in sala de asteptare. Suntem tristi,dezamagiti si foarte obositi.

Nu ne plangem de mila,dar vreau ca lumea sa vada cate companii neserioase avem”, a scris Georgiana Calcatinge pe Facebook.