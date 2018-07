(video) Noul Ford Focus a luat cinci stele în urma testelor de siguranţă realizate de Euro NCAP

Focus devine astfel unul dintre primele vehicule, alături de noul Nissan LEAF şi noul Volvo XC40 , care primesc punctajul maxim sub protocoalele noi și mai riguroase de testare ale Euro NCAP.

Focus beneficiază de sisteme de siguranță sofisticate concepute pentru a preveni sau a diminua efectele pe care la are un accident asupra pasagerilor și pietonilor. Între aceste sisteme se numără o tehnologie apreciată special de Euro NCAP: asistența pre-coliziune cu depistare a pietonilor și bicicliștilor (Pre-collision Assist with Pedestrian and Cyclist Detection).

