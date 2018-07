(video) Mesajul mamei Yasminei, fetița care a fost omorâtă la o grădiniță din Israel, la o lună de la tragedie

La o lună de la moarte Yaseminei, mama fetiței, Dorina Vintea a vorbit în cadrul unei intervenții la o televiziune din Israel despre dezastrul prin care trece întreaga familie și a venit cu un mesaj către toți părinții, scrie Elena Robu pe blogul său.

”În toată această perioadă am stat cu familia mea, cu soțul meu. Suntem împreună în această durere. Foarte multă lume mi-a trimis în toată această perioadă o mulțime de mesaje și acest lucru este foarte important pentru noi. Simt dragostea din partea oamenilor de aici. Sper ca judecătorul să facă ceea ce este mai bine pe acest caz, iar această femeie să stea la închisoare toată viața. Am văzut-o pe această femeie de două ori, dar ea nu a dorit să mă privească în ochi. De fiecare dată a privit în jos. Am întrebat-o, i-am cerut să se uite în ochii mei, dar ea a plecat, nu a dorit să îmi vadă ochii. Când va fi în fața mea, cu siguranță am ce să îi spun acestei femei.

Sper din toată inima ca în această țară să se schimbe lucrurile. Când am fost la ședință, în Knesset, mi s-a spus că se lucrează de 10 ani, în acest domeniu, dar nu s-a făcut nimic până acum. Sper, de acum încolo să facă ceva, pentru a schimba viața copiilor, pentru că nu mai putem trăi așa.

Cred că părinții trebuie să facă totul pentru a proteja copiilor lor. Mulți părinți mi-au spus că vor merge și vor instala personal camere de supraveghere în grădinițe, pentru a vedea ce se întâmplă acolo”, spune mama micuței, Dorina Vintea.

UNIMEDIA amintește că o tânără din Ucraina, în vârstă de 23 de ani, ajutor de educator într-o grădiniță privată din Israel este suspectată de omorul a unei fetițe de 14 luni, părinții căreia sunt din Republica Moldova.