(video) „Mamma Mia! Here We Go Again”, un nou musical care promite să escaladeze box-office-ul

Musicalul "Mamma Mia! Here We Go Again", continuarea lansată după 10 ani a celebrului musical "Mamma Mia!", realizat în jurul hiturilor formaţiei ABBA, ajunge vineri în cinematografele din SUA şi Canada, relatează agerpres.ro.

Filmul, în regia lui Ol Parker, aduce în prim plan un episod din anii de tinereţe ai eroinei Donna, într-un moment când află că fiica ei, Sophie, este însărcinată. Personajul Donna este interpretat de Meryl Streep, iar Sophie, de Amanda Seyfried. Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard revin în distribuţie în rolul celor trei potenţiali taţi ai lui Sophie, în timp ce Christine Baranski şi Julie Walters interpretează personajele prietenelor Donnei, Tanya şi Rosie.



Cher, în vârstă de 72 de ani, se numără printre noile apariţii din acest sequel. Personajul ei îşi face intrarea într-un mod spectaculos, interpretând hitul formaţiei Abba "Fernando", împreună cu actorul Andy Garcia. Pub