(video) Mămicile protestează la Ministerul Sănătății: Stop diagnozelor false. Au adunat peste 4 mii de semnături

„Ne-am adunat în semn de protest. Noi am identificat două probleme majore, cum ar fi administrarea abuzivă a antibioticilor la copii înainte ca analizele să fie prezentate. Al doilea ar fi atitudinea medicilor față de părinți. Nu le este comunicat diagnoza, tratamentul. Părinții sunt hărțuiți emoțional, se strigă.

În acest sens, am semnat o petiție unde am cerut stop diagnozelor false. S-au adunat 4 mii de semnături și astăzi va fi depusă la Minister. Noi mizăm ca Ministerul Sănătății va fi deschis spre o colaborare”, a declarat Alicia Valcov, fondatoare Ask a Mom.

Amintim că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale drept urmare a informațiilor postate pe rețelele de socializare de către medicul-neonatolog Mihai Stratulat privind calitatea asistenței medicale acordate copiilor în cadrul Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr. 1 și Spitalul Clinic Municipal nr. 1 prin autosesizare, a instituit o comisie multidisciplinară de specialiști, care a evaluat informațiile și presupusele acțiuni raportate. Concluziile acesteia confirmă administrarea corectă a terapiei antibacteriene la copii internați.