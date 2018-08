(video) Firul crimei duble de la Soroca: Mărturiile suspectului – a violat-o după care a lovit-o cu mașina

Suspect: Și cum alergam eu după dânsa, am lovit-o după cap și a căzut. Eu cum alergam, am ajuns-o și am lovit-o.

Polițist: Cu ce ai lovit-o?

Suspect: Cu pumnul. Așa după cap. Am văzut că e fără cunoștință, m-am dus la mașină și să mă duc spre casă. Și când m-am urcat în mașină, am văzut-o pe cealaltă tânără de la vreo 200 – 300 de mașină. O început să plângă, o zis că îți fac tot ce vreai numai să mă duc acasă. [...] Ea fost de acord. [...] și după care m-am urcat în mașină și la 20 – 30 de metri și am lovit-o cu mașină.

Polițist: Ai târâit-o de mâini și ați avut relații?

Suspect: Da. După asta m-am dus la automobil, am găsit o sticlă de plastic și cu furtun de silicon am scurs un aproximativ un litru de benzină. Am venit și am stropit-o cu benzină și am aruncat și șlangul.

Omorul din 2012:

Suspect: În 2012 vara, s-a primit un caz pe nevrute că am omorât o fată.

Polițist: De unde?

Suspect: Din satul Parcani. M-am speriat și am aruncat cadavrul în iaz.

UNIMEDIA amintește că grozăvia avut loc în luna iulie într-o pădure dintre satele Pârlița și Dumbrăveni. Femeia și fiica acesteia, originare din satul Bădiceni, au vrut să meargă într-un sat din vecinătate, iar pentru asta au luat o mașină de ocazie. La mijloc de drum, între suspect și femeie s-a iscat un conflict.