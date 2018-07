(video) Festivalul Moldo Crescendo revine: „Dați o șansă muzicii clasice să vedeți ce poate să facă în voi”

Pornesc să colinde și de acest an Moldova de la Nord la Sud pentru a semănă muzică clasică. Mai mult, vor trece și Prutul, și vor concentra în cele mai mari orașe din România. Băieții de la Moldo Crescendo dau start mâine ediției a patra a festivalului cu același nume.

Pentru că Festivalul începe la Chișinău, i-am suprins în ultimele repetiții, unde i-am ascultat, am povestit, am depănat amintiri de la edițiile trecute, am vorbit despre muze - oamenii care-i inspiră să continue - și ne-au spus ce planuri de viitor au.





La ediția a IV-a, Moldo Crescendo și-a propus să ajungă în 10 orașe de pe cele două maluri de Prut: Chișinău (14 Iulie, 19:00, Sala cu Orgă), Bălți (15 Iulie, 19:00 la Teatrul Național ”V.Alecsandri”), Cahul (17 iulie, 19:00, Sala Sanatoriului Nufărul). Intrarea la concertele din Bălți și Cahul este gratuită.

Începând cu 18 Iulie muzicienii vor ajunge la Constanța, Iași, Brașov, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. În afară de concertul din București, toate concertele sunt cu intrare liberă.

„Dați o șansă muzicii clasice să vedeți ce poate să facă în voi” și mergeți la Festivalul Moldo Crescendo, ediția a IV-a.