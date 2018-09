(video) Festivalul MOLDOX: programul zilei de 2 septembrie

În cea de-a doua zi a festivalului MOLDOX, vă așteaptă mai multe proiecții de film documentar în teatru și sub cerul înstelat, un panel de discuție cu Nicolae Dandis, primarul orașului Cahul, în parcul Grigore Vieru, un concert live cu Via Dacă și multă energie pozitivă.

Prima proiecție a zilei de 2 septembrie va avea loc la ora 12:00 și este un film care prezintă spectatorilor un adăpost pentru animale din Viena. Întâlnirile dintre animale și oameni, cu poveștile și ciudățeniile lor, sunt pline de afecțiune și uneori triste sau stranii. Animale și alți oameni în regia lui Flavio Marchetti.

Proiecțiile de la teatrul “B. P. Hasdeu” vor continua cu filmul Toți caii reginei în regia lui Kelly Richmond Pope la 14:00.

Veți avea ocazia să aflați istoria unei femei care a furat 53 de milioane de dolari timp de 20 de ani fără să observe nimeni, devenind astfel făptașa celei mai mari fraudări de fonduri municipale din istoria Statelor Unite.

Imediat după film sunteți invitați la o discuție publică cu Nicolae Dandiș la 15:15 în Parcul Central Grigore Vieru. Discuția va fi moderată de Vasile Ernu și va fi despre experiența de primar.

La ora 16:30 va fi proiectat filmul Palme în regia lui Artur Aristakisian, după care va urma o sesiune de întrebări cu regizor.

Spre seară, la 19:00 va fi proiectat documentarul In the frame realizat de Ion Gnatiuc și Artiom Zavodovsky

Filmul prezintă istoria Oxanei, o femeie trans din Chișinău, care este cunosc drept bărbat. De frică să fie respinsă total de societate, ea este forțată să ducă o viață dublă.

Filmul va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorii filmului.

La apusul soarelui, 19:45, va rula documentarul în regia lui Erik Gandini –Chirurgul rebel, pentru vârsta 18 +.

Din film aflați povestea unui chirurg Erik Erichsen și a soției acestuia Sennait. Acțiunea filmului are loc în Etiopia. Resursele sunt extrem de limitate, iar el ajunge să folosească orice are la îndemână, de ex. un perforator ieftin de la magazinul din cartier, cleme de furtun, spițe de bicicletă, sfoară de undiță în loc de ață chirurgicală.

Ultima proiecție din data de 2 septembrie, este filmul autohton 100 de movile în regia lui Max T. Ciorbă. Poriecția va avea loc la 20:45 în curtea teatrului “B. P. Hasdeu”.

Documentarul este o călătorie prin antropologia muzicii și își propune să exploreze folclorul autentic prin ochii unui artist care vine dintr-un context cultural complet diferit.

Filmul va fi prezentat de producătoarea Lidia Scarlat.

După proiecția filmului autohton, toți oaspeții sunt invitați la un concert sub cerul înstelat alături de Via Dacă.

Intrarea la festival este gratuită!

Transport Chișinău-Cahul- Chișinău gratuit asigurat cu reservare la nr. +373 60592636

Mai multe detalii despre festivalul MOLDOX 2018 pe pagina oficială:www.moldoxfestival.com și pepagina de facebook.

Evenimentul este organizat de către Asociația Obștească „MOLDOX”, în parteneriat cu „SVENSKA FILMSTUDION” (Suedia), cu suportul financiar din partea Swedish Institute, U.S. Embassy Moldova, Institutul Cultural Român, A.O. „Centrul Cultural German ACCENTE” din Chișinău, Goethe-Institut Bucuresti, Centrului Național al Cinematografiei din Moldova, Primăria Municipiului Cahulși Consiliul municipiului Cahul și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.

Festivalul este sprijinit de Tricon&My Revival, Cahul Pan, Basillik, 7Days, Eco Resort Butuceni, Ghest Tur și Racketa Production.

Partenerii media ai evenimentului sunt: TVR Moldova, Moldova.org, realitatea.md, NOI.md, Unimedia portal de ştiri, diez, dincahul.md, Gazeta de Sud și Standart.