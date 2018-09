(video) După concertul simfonic Game of Thrones și Game of Thrones II, Andrei Ciornii vine cu un nou mega proiect - Oscar Music Collection

Potrivit unui anunțt, coloanele sonore din filmele ce au luat premii de-a lungul anilor, vor fi interpretate în cel mai inedit și original mod de către Orchestra și Corul din Odessa în frunte cu Andrei Ciornii

Pulp Fiction, Skyfall, The Da Vinci Code, The Lord of the Rings, X-men, Inception, Dark Knight, Avatar, The Godfather, The Lion King, Gladiator, Matrix, The Last Samurai, Braveheart, Sherlock Holmes și multe altele.

Concertul va avea loc pe 28 septembrie, ora 19:00, Palatul National.

Bilete pot fi cumpărate în rețeaua iTicket.