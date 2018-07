(video) Drag race: Toyota Yaris GRMN vs Ford Fiesta ST vs VW Polo GTi vs Peugeot 208 GTI vs MINI John Cooper Works

O bătălie a hot-hatch-urilor compacte a fost organizată pe pista unui aeroport britanic. La linia de start s-au poziţionat modelele Toyota Yaris GRMN, Ford Fiesta ST, VW Polo GTI, Peugeot 208 GTi şi MINI John Cooper Works.

Toate au o cutie de viteze manuală, în afară de Polo GTI, însă transmisia sa poate funcţiona şi într-un mod manual. Modelul VW, la fel ca şi cel din gama Ford, mai au câte un sistem Launch Control. Cine totuşi va parcurge cel mai rapid distanţa de 402 metri? Prima competiţie a fost de parcurgere a tradiţionalei distanţe de ¼ milă, în care regulile au fost simple: cine primul trece linia de sosire acela este câştigător. Apoi a urmat demonstraţia performanţelor la testul acceleraţiei de la o viteză de 48 de km/h. Vezi întrecerile şi caracteristicile maşinilor, pe AutoBlog.MD Pub