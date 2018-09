(video) Drag race: Renault Megane R.S. vs SEAT Leon Cupra R vs Honda Civic Type-R vs Peugeot 308 GTi vs Hyundai i30 N

Care maşină dintre noile Renault Megane R.S., SEAT Leon Cupra R, Honda Civic Type-R, Peugeot 308 GTi şi Hyundai i30 N arată cele mai bune rezultate într-o întrecere pe o porţiune dreaptă de drum? Colegii de la un portal auto britanic au adunat toate aceste automobile la un loc şi au aflat răspunsul la întrebare. Înainte de toate trebuie de menţionat că toate hatchback-urile sport au cutii de viteze manuale şi tracţiune pe puntea din faţă.

Prima competiţie a fost de parcurgere a tradiţionalei distanţe de ¼ milă, în care regulile au fost simple: cine primul trece linia de sosire acela este câştigător. Apoi a urmat demonstraţia performanţelor la testul acceleraţiei de la o viteză de 80 de km/h şi un test al frânării de la o viteză de puţin peste 112 km/h. Află caracteristicile automobilelor şi vezi ce au demonstrat pe traseu, pe AutoBlog.MD Pub