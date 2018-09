(video) Drag race: BMW M3 E30 vs M3 CSL E46 vs M3 GTS E92 vs M3 CS F80

Comparativ interesant cu patru generații de mașini sport BMW M3. Toate au fost adunate într-un singur loc: pe pista unui aerodrom, pentru o întrecere pe o distanţă de 402 metri. În context, cursele organizate ne oferă şi câteva indicii clare despre cum au evoluat în timp performanţele dinamice ale automobilelor, semn că noul M3 ar trebui să fie mai rapid decât actualul.

Prima competiţie a fost de parcurgere a tradiţionalei distanţe de ¼ milă, în care regulile au fost simple: cine primul trece linia de sosire acela este câştigător. Apoi a urmat demonstraţia performanţelor la testul acceleraţiei de la o viteză de 80 de km/h. Vezi cursa şi detalii despre fiecare automobil participant, care este un model limitat, pe AutoBlog.MD Pub