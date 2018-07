(video) Discuții cu susținătorii lui Șor: Andrei Popov a întrebat oamenii de ce au ieșit la protest și din ce bani sunt finanțate magazinele sociale

"...prima mea interlocutoare, dna Nina, 84 de ani, nu a iesit la protest, ea este doar o locuitoare din vecinatate care,de asemena, se opune inchiderii magazinelor sociale finantate, in opinia sa, "din rezervele personale ale dlui Sor". Detaliu important - dna Nina este doctor in economie", a scris Andrei Popov.

"L-am intrebat pe un tanar Oleg care mergea in spatele meu si in permanenta includea sunetul de alarma la megafonul sau complicand discutia cu oamenii. "Este adevarat ce spune dna Elena ca magazinele sunt finantate din bugetul Orheiului". Oleg a fost foarte ferm - "categoric Nu. Dar nici nu ma intereseaza de unde-s banii. Principalul este ca proiectul functioneaza pentru pensioneri. Nu e problema pensionarilor de unde sunt banii. Si in genere ce avem noi cu furtul miliardului?"".

UNIMEDIA amintește că Ilan Șor a organizat la data de 20 iulie un protest împotriva celor care doresc lichidarea magazinelor sociale.

La finalul protestului organizat de către Partidul Șor, manifestanții au lăsate pancarte la sediile PAS și PPDA, pe care este inscripționat că în acel loc va fi deschis un magazin social, după alegerile parlamentare.