(video) Darijo Srna va fi coechipierul lui Artur Ioniță! Fundașul croat a părăsit-o pe Șahtar Donețk și este noul jucător al lui Cagliari

În tricoul campioanei Ucrainei Șahtar, Srna a disputat 536 de partide și a marcat 49 de goluri. Împreună cu gruparea din Donețk fundașul lateral dreapta a cucerit 26 de trofee, inclusiv Cupa UEFA în anul 2009.

"Mereu am luptat pentru echipă, pentru fani, pentru Donețk. Au fost niște ani foarte fericiți ai carierei mele. Împreună cu președintele clubului, cu echipa, cu antrenorul și cu suporterii noștri am scris în toți acești ani istoria clubului. Mă mândresc de faptul că am fost căpitanul acestei echipe, a fost o onoare și o responsabilitate pentru mine." a declarat fostul internațional croat.