(video) Compania franceză EDENRED și-a extins rețeaua de clienți și comercianți parteneri în Republica Moldova

De asemenea, de la lansarea sa oficială, în aprilie 2018, EDENRED MD a reușit să construiască cea mai mare rețea de comercianți afiliați cu peste 1300 unități comerciale în toată țara în baza acordurilor cu magazine alimentare și restaurante în care tichetele de masă pot fi valorificate.

În prezent tichetele de masă EDENRED sunt deja acceptate în rețelele de restaurante Andy’s Pizza, La Plăcinte, KFC și PizzaMania, rețeaua de supermarkete Nr. 1 și benzinăriile Vento, disponibile atât în Chișinău, cât și în alte localități ale Republicii Moldova. În total tichetele de masă EDENRED sunt acceptate în peste 100 de puncte comerciale, cuprinzând inclusiv magazine de cartier din câteva centre raionale.

Împreună cu partenerii săi, EDENRED promovează un regim alimentar corect, îndestulător și sănătos pentru angajați. Pentru ca tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova să beneficieze de tichete de masă, EDENRED desfășoară activități intense de promovare a acestui sistem popular pe plan internațional, urmând ca în scurt timp să atragă în proces alte companii producătoare și alți comercianți parteneri.

Peste câteva săptămâni, EDENRED va plasa în circulație tichete de masă electronice pe baza unei soluții inovative care va include și utilizarea unor carduri.

Edenred este liderul mondial in solutii tranzactionale pentru companii, angajati si comercianti. Fie ca sunt derulate prin card, aplicatii mobile, platforme online sau tichete, toate aceste solutii inseamna putere de cumparare crescuta pentru angajati, costuri optimizate pentru companii si venituri mai mari pentru comerciantii parteneri.

Portofoliul Edenred este construit in jurul a trei linii de business:

- Beneficii pentru angajati (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings etc.)

- Solutii pentru flote si mobilitate (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empresarial, etc.)

- Solutii complementare, inclusiv plati corporative (Edenred Corporate Payment), solutii de incentivare sirecompensare(Ticket Compliments, Ticket Kadéos) si solutii pentru programe publice sociale.

Grupul reuneste intr-o retea unica 44 de milioane de beneficiari, 770.000 de companii si organizatii si 1.5 milioane de comercianti parteneri.

Listata la bursa Euronext Paris sub indexul CACNext20, Edenred activeaza in 45 de tari, avand aproape 8.000 de angajati. In 2017, volumul tranzactiilor asigurate de Edenred s-a ridicat la aproape 26 miliarde euro, din care 78% au fost derulate prin card, dispozitive mobile sau online.

Logo-urile si celelalte denumiri comerciale mentionate sau aratate in acest comunicat de presa sunt marci inregistrate ale Edenred SA, ale subsidiarelor sale sau terte parti. Folosirea lor nu este permisa pentru scopuri comerciale fara acordul prealabil al proprietarilor.

Edenred MD SRL

Telefon: +373 22 85 82 82

www.edenred.md