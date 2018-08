(video) Cine e Viorel Mardare și prin ce s-a remarcat. „Ieşite din uz au fost valorile de care mă ţineau părinţii. Altfel, eram azi deputat sau businessman”

După ce în 2016 acesta a uimit aproape un mapamond întreg cu filmuleţul „Go on. Fruits from Moldova”, în care melodia lui Freddy Mercury a ajuns să fie interpretată într-un mod mai deosebit de moldoveni, în acest an, dânsul a realizat o altă „capodoperă” cinematografică – #BeOurGuest, în care apare, nimeni altul decât aşa-zisul Brad Pitt.



„Ieşite din uz au fost valorile de care mă ţineau părinţii. Altfel, eram azi deputat sau businessman”, zicea Mardare într-un material pentru revista VIP Magazin, în anul 2013, cu 32 de offorisme.



„ Casele unora au prea mult… termopan şi tăcere.

Sătule de iarbă sunt... doar vacile din Amsterdam.

Timp de doi ani… simt.

Unele femei sunt ca… celelalte femei”, mai spunea regizorul în offorismele sale.



„Go on. Fruits from Moldova”



„Fii oaspetele nostru”

Un alt spot devenit popular este spotul publicitar pentru o benzinărie. „Pătrunjel nu avem, în rest, avem de toate”.



Viorel Mardare este cunoscut și pentru regizarea scurt metrajului „Discoteca se amână”.

În 2016, în cadrul campaniei #FărăFrică, deșfășurate pe portalui UNIMEDIA, Viorel Mardare spunea că îi este frică de întuneric, iar în ziua în care nu iar mai fi frică, ar plăti mai puțin pentru Union Fenosa.

UNIMEDIA amintește că prietenii și apropiații lui Viorel Mardare au creat și o pagină pe facebook „Viorel Must Go On”, și au lansat o campanie de crowdfunding, pe gofundme.com.

Pentru donații online accesați linkul de mai jos sau apăsați aici: https://www.gofundme.com/viorel-must-go-on

Donațiile fizice pot fi făcute la sediul Atelier S. Prodan (or. Chișinău, str. Kogălniceanu, 25, ap.1). Informații suplimentare privind donațiile fizice: +373 79900100 (Alexandrina) sau +373 79999833 (Ghenadie).