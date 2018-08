(video) Cazul Verbițchi: Cartușe de „kalashnikov”, depistase în mașina unui activist al Platformei DA de vameșii ucraineni. „Mi s-a tras o cursă”

Potrivit Poliției de Frontieră, după trecerea tuturor formalităților de control la autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova, care l-au lăsat să treacă fără a depista anumite încălcări, bărbatul a prezentat actele de călătorie reprezentanților Serviciului Grăniceri ai Ucrainei. În timpul verificărilor și în baza analizei de risc, grănicerii ucraineni au recurs la verificări adiționale.

În urma verificărilor, într-un loc special amenajat au fost depistate muniții care se utilizează pentru pistol-mitralieră „kalashnikov”.

Ieri dimineață, în jurul orei 9:00, activistul civic al Platformei DA, Ruslan Verbițchi, a făcut mai multe live-uri pe pagina sa Facebook în care neagă că aceste muniții i-ar aparține. Mai mult decât atât, Verbițchi susține că nu știa despre ele și crede că ar fi fost puse special de cineva pentru a-i face rău.

„Vameșii din Ucraina mi-au verificat mașina și în spatele caroseriei mi-au găsit 60 de cartușe. Este o chestie foarte penibilă. Mi s-a tras o cursă. Fiecărui activist dintre noi poate să i se întâmple una ca asta.

Informația pe care am primit-o este că aceste cartușe mi-au fost puse din Chișinău. Când am plecat la mare pentru 10 zile, am lăsat mașina parcată într-o ogradă. Cartușele au fost găsite într-un loc greu accesibil, nu a fost simplu să fie instalate”, a declarat în cadrul conferințelor live, Ruslan Verbițchi.

Dânsul susține că vameșii au efectuat mai multe controale, spunându-i că au primit o informație precum că ar transporta ceva suspect.

„Au venit o dată cu câinele, acesta nu a simțit nimic. Au venit și a doua oară, la fel nu au găsit nimic. Mai târziu au venit trei vameși și au efectuat verificări, nu puteau găsi nimic. Plecau înapoi și discutau. Apoi au venit iarăși și s-au uitat sub mașină, probabil li s-a spus locul unde se aflau aceste muniții, și mi-au arătat munițiile. A venit și Poliția RM și le-am spus cine sunt și ce activități întreprind. Au văzut că nu sunt eu vinovatul și nu cunosc nimic despre aceasta”, a mai spus activistul Platformei DA.

Și soția lui Ruslan Verbițchi, care îl însoțea în Ucraina în momentul depistării munițiilor a publicat un filmuleț video în care povestește ce li s-a întâmplat la punctul vamalPalanca-Maiaki-Udobnoe. Dânsa susține că mergeau împreună la Piața „Kilometrul 7” din Odesa. Mai mult, aceasta susține că polițiștii i-au reținut soțul și că vor să-l aresteze pentru 48 de ore.„Duminică se organizează un miting la care soțul meu trebuia să participe activ. Un polițișt de frontieră, care a dorit să păstreze anonimatul mi-a spus că pe el îl așteptat deja de două zile. Au primit informații cu numărul mașinii și ne așteptau. Ne-a fost pregătit încă de la Chișinău. Cer ca toate organizațiile în drepturile omului să-l susțină pe soțul meu și să ceară ca mâine, în cadrul ședinței de judecată, să fie eliberat”, a spus Rodica Nicov, soția lui Ruslan Verbițchi.

În urma acestui caz, reprezentanții Platformei Demnitate și Adevăr au emis un comunicat de presă în care au calificat drept o acțiune de intimidare a participanților și de discreditare a organizatorilor, acestea având loc în preajma protestului din 26 august curent.

„Cele mai recente cazuri de linșaj mediatic și de manipulare a opiniei publice, cele ale ofițerilor în rezervă Gheorghe Petic și Rosian Vasiloi, sunt parte a scenariului elaborat de instituțiile captive ale statului, SIS, MAI etc, în colaborare cu experți în manipulare și propagandă din țară și din străinătate plătiți din banii furați de la cetățenii Republicii Moldova.

Din cadrul acelorași activități de denigrare face parte și plasarea în autoturismul personal al activistului civic Ruslan Verbițchi a mai multor cartușe și înscenarea unei fapte penale pe numele acestuia cu implicarea instituțiilor ucrainene, cu sau fără voia lor. Recurgerea de către guvernarea oligarhică de la Chișinău la mijloacele banditești utilizate în anii 90 denotă frica acesteia de mișcarea populară care ia amploare pe întreg teritoriul țării și în diasporă, inclusiv prin constituirea celulelor de rezistență”, se arată comunicat.

Mai mult, Platforma DA a sesizat instituțile internaționale și solicită să monitorizeze acțiunile guvernării.

Și Partidul Acțiune și Solidaritate este de părerea ce acest caz, dar și altele, care au avut loc în ultima perioadă, fac parte dintr-un un plan bine gândit, în spatele căruia stau reprezentanții guvernării, declarând că „ De acu m înainte niciun cetățean incomod regimului nu mai este în siguranță”.



Ieri, președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, i-a adresat public o scrisoare președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, în care își exprimă speranța că în acest „plan pus la cale” nu au fost implicate instituțiile Ucrainei. Ieri, președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, i-a adresat public o scrisoare președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, în care își exprimă speranța că în acest „plan pus la cale” nu au fost implicate instituțiile Ucrainei.



„ Sper cu adevărat că incidentul vamal de astăzi a avut loc fără participarea conştientă a organelor de drept ucrainene şi sper că agenţiile speciale de informaţie din Ucraina se vor descurca rapid cu această provocare a colegilor noştri din Moldova, dintre care unele îndeplinesc ordine penale”, a scris Andrei Năstase.



