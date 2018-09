(video) Declarațiile avocaților lui Platon, după incidentul de la Penitenciarul nr. 13: „Dnul Pîntea s-a pus în ușă și nu ne permitea să ieșim din birou”

„Dnul Pîntea a a tras masa și a dat-o la o parte cu putere, iar în acel moment s-au năpustit toți marcații asupra lui Veaceslav Platon, iar eu mă aflam în preajmă și m-au lovit și pe mine. După ce l-ai scos pe sus să-l ducă în celulă, dnul Pîntea s-a pus în ușă și nu ne permitea să ieșim din birou. Am văzut geanta dlui Platon cu actele apărării care era aruncată într-un colț și am ieșit pe coridor. La un moment dat, un colaborator Pantera m-a ajuns și a început să îmi ia geanta. I-am zis că e geanta clientului meu pe care o să i-o transmit eu. Acesta a insistat și mi-a forțat mâna, eu nu am mai putut rezista de durere și am scăpat geanta din mână”, a declarat avocata.

Dânsa a solicitat ambulanța, pentru că nu se simțea bine. „Am mers l-a spital, mi s-a acordat primul ajutor medical și mi s-a dat tratament”, a spus Elena Leanca.



Aceasta susține că s-a ales cu o luxație la deget.





Menționăm că avocații lui Veaceslav Platon au facut astăzi declarații de presă în fața Penitenciarului nr. 13, asta după ce ieri au anunțat că ar fi fost agresați în timpul întrevederii cu clientul lor.

Astăzi, Administrația Națională a Penitenciarelor a emis un comunicat în care susține că declarațiile sunt false, iar „atât acțiunile deținutului Platon, cât și ale avocaților săi, constituie provocări la adresa sistemului penitenciar, care au scopul de a defăima imaginea funcționarului aflat în misiune de serviciu”.