(video) Atlantic Council a discutat la Washington despre Moldova: „Acestea sunt vremuri grele pentru țară”

La 14 septembrie curent, înainte de eveniment, Atlantinc Council a elaborat un rezumat al situației din țară, unde se spune că Moldova decade în anumite domenii cheie. Potrivit Atlantinc Council, în Moldova "democrația este în declin", sistemul judiciar rămâne "controlat de insderi puternici", iar mass media independentă "este aproape inexistenă".



La eveniment au participat Dr. Anders Åslund și Mr. Timothy Fairbank din cadrul (Eurasia Center), Corina Rebegea (Center for European Policy Analysis), Jonathan Katz (The German Marshall Fund of the United States) și Andrian Candu, președintele Parmamentului Republicii Moldova.

Expertul Timothy Fairbank a început discuția spunând că "acestea sunt vremuri grele pentru Moldova" și a menționat că invalidarea alegerilor primarului de Chișinău este "un bun indicator că schimbări majore trebuie făcute în sistemul juridic din Moldova".

În cadrul discuțiilor, Andrian Candu a spus că adevărata provocare pentru viitorul apropiat sunt alegerilor parlamentare, care trebuie să fie libere și corecte, în contextul în care invalidarea alegerilor locale din Chișinău "a deteriorat imaginea guvernului, a țării și a partidului de la putere" și a venit ca "o lovitură pentru clasa politică".

Experții au mai menționat că o treime din populația Moldovei trăiește în afara țării și că Federația Rusă și "eforturlei Rusiei de dezinformare rămân o provocare", menționând unanim că "viitorul Moldovei este în Europa".