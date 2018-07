(video) Atacul furibund a lui Andrian Candu, la tribuna Parlamentului: Poate pentru voi vine Năstase pe cal alb în Parlament? Poate este o viitoare coaliție pe care voi o creați?

„Eu în anul întâi de facultate la Drept am învățat o regulă de bază: o hotărâre a instanței de judecată este lege. Și punct. Dar eu trebuie s-o respect, în calitate de cetățean, jurist, președinte al Parlamentului. Eu pot s-o critic, s-o comentez, dar avem la ora actuală un fapt împlinit, care este o decizie a instanței de judecată. Au auzit atât de multe: ați schimbat legislația pe parcursul timpului, controlați justiția sau n-ați făcut reforma justiției. Dragi colegi din PLDM și foști colegi din coaliție. Cine a condus Ministerul Justiției din 2009 până în 2016? Partidul Democrat? Nu vă este rușine? Vorbiți despre 25 de milioane de euro care nu au mai venit în Republica Moldova, dar uitați să citiți mai departe propoziția pentru ce perioadă?



Poate este cazul să nu ne mai blamăm și să ne asumăm o responsabilitate întreabă?



Colegi din PSRM, cine a protestat împreună cu dnul Năstase în perioada 2015-2016? Dar poate asta este o viitoare coaliție pe care voi o creați? Ați vorbit despre faptul că Năstase crește în sondaje și care o să vină în Parlament pe cal alb. Pentru voi, poate?



Haideți să credem în argumentul logicii... Nu concurentul electoral al PSRM a depus cerere? Da, cererea nu era de invalidare a alegerilor, dar pentru ce ați depus cererea? Pentru a constata iregularități a concurentului electoral și dacă există o iregularite care a fost săvârșită un concurent electoral, voi la ce v-ați așteptat? Că instanța de judecată o să închidă ochii la o încălcare a legii”, i-a întrebat președintele Parlamentului în discursul său.

Candu zice că nu vine să apăr instanța de judecată, însă critică cererea de recurs la Curtea Supremă de Justiție făcută de Andrei Năstase, și spune ce și-ar fi dorit Partidul Democrat în urma alegerilor locale din Chișinău, din 3 iunie.

„Vorbind despre teoria conspirației, voi ați văzut, juriștilor, cererea de recurs la Curtea Supremă de Justiție făcută de Năstase? Cu încălcarea procedurilor, n-a invocat nicio motivație și CSJ nu a admis-o pentru că nu a fost scrisă corect. Juristul Năstase. Voi, voi care îl aduceți pe cal alb în Parlament!

Ce ar fi vrut Partidul Democrat din punct de vedere politic? Ca Năstase să meargă la Primărie, să se împiedice de alți colegi din coaliție și să rămână acolo un an, să nu aibă rezultate. Să nu poată veni în campania electorală parlamentară și noi să-i arătăm cu degetul ce a făcut, asta noi am fi vrut”, a declarat Candu.

Vedeți întregul discurs al președintelui Parlamentului în video.

Menționăm că astăzi, majoritatea parlamentară a votat proiectul de hotărâre care-și propune să revizuiască legislația electorală, după invalidarea alegerilor din Chișinău.

Astfel, Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități va analiza, în decursul a 60 de zile, legislația electorală.