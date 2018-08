(video) Ariana Grande a lansat un nou single, „God is a Woman”, de pe viitorul său album

Cântăreaţa a încărcat melodia joi pe mai multe servicii de streaming şi pe YouTube, alături de un videoclip în care apar imagini cu nori şi din spaţiu.

"God is a Woman" a fost lansat după primul ei single de pe "Sweetener", "No Tears Left to Cry", şi după cântecul "The Light is Coming", care este o colaborare cu Nicki Minaj. Albumul urmează să fie lansat în data de 17 august.