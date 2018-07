(video) Aleg Cariera IT - sfaturi pentru absolvenții de licee și gimnazii

Transformările pozitive au vizat actualizarea conţinuturilor educaţionale, a metodelor de predare, crearea laboratoarelor moderne, dotate cu echipamentele și produsele software de ultimă generație, dar și participarea elevilor în cadrul unor programe de stagiere în companiile TIC.

Eforturile de modernizare au fost realizate cu susținerea Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și Guvernului României, sub patronajul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru calitate și relevanță în învățământul vocațional TIC din Moldova”, implementat de Centrul Educațional Pro Didactica și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC.

Pub

Calitatea învățământului, programele funcționale, laboratoarele dotate tehnic, cresc atractivitatea studiilor în cadrul instituțiilor profesional tehnice și garantează tinerilor șanse reale de angajare și creștere în carieră. Un exemplu concludent de regândire a procesului de formare profesională, l-a obținut, pe merit, în ultimul timp, Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale (CEITI).

Etapa de admitere în cadrul instituțiilor de învățământ va fi lansată în câteva zile și în acest sens, Vitalie Zavadschi, directorul CEITI, vine cu o serie de sfaturi pentru absolvenții de gimnazii și licee: „Eu i-aș sfătui, dacă vor să fie specialiști de forță, să înceapă cu o instituție de învățământ ca a noastră sau cu un colegiu, fiindcă aici avem foarte multe sarcini practice.”

„Ca instituție de învățământ, noi suntem lideri în formarea inițială de specialitate în domeniul TIC. Nu am fi reușit să dispunem de dotarea tehnico-materială actuală, daca nu am fi fost susținuți de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova, de Centrul Educațional Pro Didactica, în parteneriat cu Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC. Donatorii au fost Agenția Austriacă de Dezvoltare, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul României. Noi am reușit să modernizăm toate curriculele în domeniul TIC”.

Directorul a menționat că elevii beneficiază la CEITI de o varietate de oportunități, iar după absolvire ”pot să meargă să se angajeze la un serviciu, să facă facultatea la secția cu frecvență redusă sau să meargă la secția cu frecvență de zi”.

Andrian Golub, profesor CEITI își amintește: „Prin anii 2004 specialitățile IT erau ceva nou apărut în grila studiilor colegiale, cei de la sate nu aveam calculatoare pentru toată lumea. Era unul, două și era ceva deosebit pentru noi, ca să pipăim, nu știam nici cum se conectează și aveam și frica de a-l deconecta. În timp a devenit interesant și am ales spontan specialitatea de informatică.”

Profesorul spune că orice meserie este astăzi influențată de tehnologiile informaționale. Activitatea didactică îl motivează foarte mult și nu regretă nicio clipă decizia de a urma această direcție.

Proiectul „Parteneriate pentru calitatea și relevanța învățământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” vizează modernizarea procesului de pregătire a specialiștilor TIC în instituţiile de învățământ profesional tehnic şi dezvoltarea unei oferte educaţionale ajustate cerinţelor curente ale industriei.