“Știu ce vreau: am ales cariera IT”

De curând a împlinit 19 ani și are toată viața înainte ca să-și îndeplinească toate visurile de creație. Și-a făcut studiile la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale (CEITI), iar în prezent este angajat în cadrul unei companii IT din Moldova. Îi place sportul, plimbările și să comunice cu prietenii. E pasionat de motociclete și chiar și-a procurat una.

Istoria de succes a lui Sergiu Mașurceac nu ține nici de vârstă, nici de incertitudini vocaționale, ci doar de multă muncă și determinare!

”În domeniu rămân doar cei care se regăsesc pe ei înșiși, care înțeleg pentru ce au venit, ce pot să facă și cei care sunt talentați” spune Sergiu.

”De mic aveam pasiunea pentru calculator, iubeam în special jocurile intelectuale, jocuri de logică unde eram pus la încercare să îmi depășesc puterile și prin aceste jocuri eu îmi stimulam gândirea. Când am ajuns la Centru, pe atunci – Colegiul de Informatică, am găsit multe persoane noi, care erau colegii mei și din primele zile mi s-a făcut o impresie că sunt persoane foarte dotate în domeniul în care au venit să studieze, că vor să se dedice, că nu știu, vom deveni hackeri sau ceva de genul, însă timpul a arătat că mulți dintre ei au venit doar să petreacă 4 ani și să obțină un certificat de studiu.

De când Colegiul a devenit Centru de Excelență și-a schimbat nu doar statutul, dar și materialul care se predă, astfel studenții sunt mult mai bine instruiți în domeniu. Obțin cunoștințe care vor fi aplicate nu doar în teorie dar și în practică.”

Sergiu consideră că avantajele în domeniu sunt un salariu motivant, o carieră strălucită împreună cu alți oameni pasionați. ”Cred că nu ar trebui să vină în IT cei care nu sunt gata pentru un regim de lucru în oficiu, care nu vor să lucreze și în timpul lor liber. În rest, sunt foarte multe plusuri și bonusuri.” a menționat Sergiu.

Ana Novorojdin, directorul companiei în cadrul căreia activează Sergiu spune că tânârul are capacități extraordinare și este sigură că îl așteaptă un viitor promițător”.

Sergiu este ferm convins că locul lui este în Moldova: ”Cunosc foarte mulți tineri chiar din cercul meu de prieteni care și-ar dori să plece în Europa, fie în America, fie oriunde în afară de Moldova. Și îi înțeleg, au destule argumente pe care nu pot să le contrazic. Însă eu nu mi-aș dori deloc să plec din Moldova. Mă simt aici acasă și asta îmi dă puteri să lucrez cu pasiune, cu dedicație, aș pleca peste hotare doar ca turist sau cu vizită de lucru și asta mi-ar fi de ajuns.

Domeniul IT în Republica Moldova încă este în dezvoltare. Pe an ce trece se deschid noi Centre de IT, cum ar fi Tekwill, care organizează diferite manifestații, iar cu timpul sunt sigur că vor apărea și altele unde tinerii vor fi atrași și implicați în dezvoltarea produselor ce țin de IT.

Sunt abia la început și urmează să descopăr. Sper să devin un specialist mai bun, să cunosc și alte domenii și în final de ce să nu ajung și director la propria companie de IT.”

Reportajul video a fost realizat în cadrul Proiectului “Parteneriate pentru calitatea și relevanța învățământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, implementat cu susținerea Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și Guvernului României. Proiectul este implementat de Centrul Educațional Pro Didactica și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și vizează modernizarea procesului de pregătire a specialiștilor TIC în instituţiile de învățământ profesional tehnic şi dezvoltarea unei oferte educaţionale ajustate cerinţelor curente ale industriei.