(studiu) Diamantele albastre se formează în apa marină rămasă captivă în profunzimile Terrei

Diamantele albastre sunt extrem de rare. Ele reprezintă doar o milionime din producţia totală a minelor de diamante de pe Pământ (deşi unele pot fi uneori de dimensiuni impunătoare).



Cel mai cunoscut dintre diamantele albastre este "Hope", un diamant de 45 de carate. Tăiat din Bleu de France, un diamant care a aparţinut regelui Louis al XIV-lea şi dispărut în 1792 în timpul celebrului jaf al bijuteriilor Coroanei franceze, acest diamant a primit numele familiei Hope, în a cărui proprietate s-a aflat începând din 1824.



Deşi sunt foarte apreciate, oamenii de ştiinţă nu cunoşteau până acum modul în care s-au format aceste pietre preţioase magnifice. Într-un studiu publicat miercuri în revista Nature, o echipă internaţională de geologi, condusă de Evan Smith de la Gemological Institute of America, a prezentat o cercetare a impurităţilor conţinute de 46 de diamante albastre şi care oferă anumite informaţii despre condiţiile în care acestea s-au format.



Cercetătorii au descoperit minerale care se pot forma doar la adâncimi de peste 400 de kilometri. Această distanţă este mai mare decât în cazul majorităţii diamantelor, care se formează mai degrabă la adâncimi cuprinse între 150 şi 200 de kilometri. Şi asta nu este tot. Anumite incluziuni par fie produse ale degradării mineralelor, care se formează la profunzimi şi mai mari în mantaua inferioară, dincolo de adâncimea de 660 de kilometri. Din acest motiv, diamantele albastre sunt unele dintre cele mai "adânci" nestemate din lume.



Culoarea albastră a acestor diamante provine din prezenţa atomilor de bor care înlocuiesc anumiţi atomi de carbon în reţeaua cristalină şi foarte regulată a diamantelor. Or, borul este foarte rar întâlnit la adâncimi mari. "Este un element chimic uşor, care a urcat la suprafaţă în momentul formării Terrei", a reamintit Helene Bureau.



Cercetătorii consideră că acei atomi de bor din diamante ar putea proveni din apa de mare rămasă captivă în crusta oceanică şi stocată apoi într-un mineral comun, serpentinit. În zonele de subducţie, crusta oceanică plonjează în profunzimile Terrei, unde este reciclată în manta. Diamantele albastre s-ar forma în acele zone bogate în apă de mare, chiar dacă acea apă nu este stocată sub formă lichidă ca într-un rezervor, ci rămasă captivă în depozite de minerale.