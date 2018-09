(live/update) Conferință de presă susținută de PL. Dorin Chirtoacă: „Vom pune accent pe Unire”

(update 12:35) Valeriu Munteanu: „PL a depus eforturi mari nu doar când a fost la guvernare, încercând să îndrepte guvernarea pe calea cea dreaptă”

(update 12:30) Corina Fusu: „O realizare foarte mare a PL a fost în ceea de a educa cetățenii- democrație și identitate națională. Celelalte partide nu au făcut acest lucru”

Pub

(update 12:11) Mihai Ghimpu: „25 de ani de la înființare. Am avut succese și realizări. Totuși nu am putut realiza până acum Unirea. Niciodată PL nu a avut o majoritate parlamentară. Cât am fost la guvernare, lucrurile în Moldova au mers bine. Și asta se datorează și primarului Dorin Chirtoacă. E cunoscut pentru noi că, RM nu are economie. Iată de ce am făcut pași spre ceea de a realiza Unirea. Oricum eu, ca președinte, mulțumesc colegilor. Sunt mândru pentru faptul că am fost cnsecvenți.”

(12:00) Partidul Liberal susține o conferință de presă. Realizări și obiective.