iPhone X şi Galaxy S9 nu mai sunt lideri în topul vânzărilor. Alte modele le-au luat locul

Dacă la începutul anului iPhone X domina piaţa de smartphone-uri fiind desemnat drept cel mai bine vândut telefon al începutului de an, între timp vânzările sale spectaculoase au mai încetinit. În continuare este în top trei la capitolul vânzări, însă a fost depăşit atât de un model de la Samsung în ultima perioadă, cât şi de un alt model Apple, mult mai ieftin.

Conform unui raport Counterpoint, cele mai bine vândute telefoane din lume în luna mai 2018 au fost iPhone 8 de la Apple şi Samsung Galaxy S9 Plus, ambele ocupând primul loc cu 2,4% din totalul terminalelor mobile. iPhone X a venit abia pe locul 2, cu 2,3%, în timp ce următoarele locuri sunt ocupate de Xiaomi Redmi 5A, iPhone 8 Plus, şi abia pe locul 5 întâlnim şi modelul Galaxy S9 normal. Huawei P20 Lite, Vivo X21, Xiaomi Redmi 4 Plus şi OPPO A83 ocupă restul de poziţii în clasament, scrie go4it.ro.

Top vânzări smartphone-uri mai 2018

Pub

Acest clasament nu spune prea multe lucruri pozitive nici despre Samsung. Având în vedere că seria Galaxy S9 este disponibilă pe piaţă de doar câteva luni, aceasta ar fi trebui să vândă mult mai multe unităţi în comparaţie cu modele precum iPhone 8 şi 8 Plus care în curând vor „împlini” un an de la lansare.

Top vânzări smartphone aprilie 2018

Citește continuarea pe go4it.ro.