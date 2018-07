(foto/video) Vladimir Putin a ajuns la summitul de la Helsinki într-o limuzină blindată, construită în șase ani: A costat 300 de milioane de dolari

Președintele rus Vladimir Putin a ajuns la summitul de la Helsinki într-o limuzină blindată construită în șase ani și care a costat 300 de milioane de dolari. Aceasta are anvelope ranforsate și poate sta sub apă, ca un submarin.

„Sistemul de comunicare e intern, bazat complet pe sateliții noștri și încorporat în mașină. Mașina nu va pierde contactul și comunicarea cu forțele de securitate sub nicio circumstanță. Sistemul de apărare este unul de top. În cazul unui atac chimic, mașina își poate bloca ferestrele și rămâne sub apă pentru o perioadă lungă de timp, ca un submarin. Caroseria mașinii este o invenție rusească și, în ciuda dimensiunii și protecției pe care o asigură, este destul de ușoară. Are câțiva metri, este o construcție serioasă”, a explicat Vyacheslav Subbotin, expert în domeniu, pentru Zvezda TV.

Pub

Rusia a început să dezvolte acest tip de limuzine în 2012 și până acum a alocat în jur de 300 de milioane proiectului, informează The Drive. Automobilul are șapte metri, fiind mai lung decât „Bestia” lui Trump, dar este mai ușor: cântărește în jur de 6.5 tone.

Financial Times relatează că limuzina rusească a fost dezvoltată de Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie din Moscova, în colaborare cu firmele germane Porsche și Bosch și ar avea 592 de cai putere.