(foto/update) Noua Lada Vesta Sport îşi arată interiorul

Unul din elementele cheie ale designului maşinii este o „panglică roșie” care o înconjoară. Aceasta şi-a găsit reflexia nu numai în designul exterior, ci și în stilul habitaclului, acolo unde fiecare detaliu are o semnificație deosebită. Culoarea roşie aprinsă accentuează stilul sportiv al modelului Lada Vesta Sport și contribuie la evidențierea elementelor de manipulare.

Scaunele din față cu suport lateral pronunțat au primit finisaj special: tapiţerie de culoare roşie care imită Alcantara, în combinaţie cu una din piele eco şi alta care are o textură similară cu cea a fibrei de carbon, plus cusături contrastante de culoare roşie. Sigla Vesta Sport este brodată pe spătarul scaunelor sub tetiere. Mai multe detalii şi imagini vezi pe AutoBlog.MD