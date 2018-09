(foto/update) Azi are loc al VIII – lea Congres al liberal-democraților. Ultima oră: Tudor Deliu-noul președinte PLDM

(11:20) Partidului Liberal Democrat organizează astăzi al VIII – lea Congres al formațiunii. În cadrul evenimentului, liberal-democrații urmează să schimbe statutul partidului.

Congresul Partidului Liberal Democrat are loc la Casa Sindicatelor.

Pub

Partidul Liberal Democrat din Moldova a fost fondat la 8 decembrie 2007. PLDM s-a constituit ca un partid de centru-dreapta, cu doctrină populară europeană modernă. La Congresul III Extraordinar din 19 decembrie 2009 doctrina partidului a fost redefinită, PLDM devenind o formaţiune de esenţă conservatoare.



În primul an de la constituire, la PLDM au aderat 20 de mii de membri. În prezent, PLDM are 43 de mii de membri, constituiţi în 40 de organizaţii teritoriale şi circa 1750 de organizaţii primare. PLDM are constituite Organizaţia de Femei (OFLD) şi Organizaţia de Tineret (TLDM). În cadrul partidului activează 8 asociaţii socio-profesioniste: Asociaţia Pedagogilor (APLD), Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor (AMFLD), Asociaţia Persoanelor în Etate (APELD), Asociaţia Oamenilor de Cultură şi Artă (AOCA), Asociaţia Managerilor şi Oamenilor de Afaceri (AMOA), Asociaţia Aleşilor Locali (AAL), Uniunea Ofiţerilor în Rezervă „Stejarul”, Organizaţia pentru Independenţă şi Integrare Europeană.



Simbolul Partidul Liberal Democrat din Moldova reprezintă un stejar, având o coroană larg ramificată, cu frunziş bogat, neregulat, tulpina viguroasă. Stejarul are la bază acronimul „PLDM”.