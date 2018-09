(foto) Startup Academy: tinerii și tinerele din Moldova dețin talentul și ideile care pot modela viitorul acestei țări și a întregii omeniri

Peste 400 de tineri și tinere din Moldova vor beneficia de instruire și mentorat în domeniul antreprenoriatului IT în cadrul Startup Academy powered by Tekwill, însușind cunoștințele esențiale pentru a parcurge cu succes etapele dezvoltării unui startup profitabil. Inițiativa a fost lansată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și are la bază practici internaționale și experiența extensivă a mentorilor, experți recunoscuți în susținerea lansării și dezvoltării companiilor tech. Prima sesiune de instruire a avut loc la data de 15 septembrie.

Programul se va desfășura pe parcursul lunilor septembrie – noiembrie 2018 și este gratuit. Tinerii înrolați vor acumula cunoștințe generale de business, finanțe, marketing, resurse umane și vor testa metodologii, abordări și procese cu mare impact în dezvoltarea de startupuri: Lean Startup, Product-Market Fit, Design thinking, Lean Canvas, Agile, Marketing Funnel, Business Model 101, Wireframing și altele. Cursul teoretic va fi combinat cu o multitudine de exerciții și activități practice, care le vor permite participanților selectați să aplice cunoștințele acumulate și să urmeze, pas cu pas, toate etapele de dezvoltare, lansare, promovare și comercializare a unui produs.

Startup Academy se desfășoară cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernului Suediei în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC” și cu suportul UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor) în cadrul Proiectului ”Abilitarea femeilor în domeniul tehnologiilor” și EFSE DF (Facilitatea de Dezvolare a Fondului European pentru Europa de Sud-Est). Partenerii Media ai Programului sunt: Agora, Diez, Locals și Unimedia.

Thomas Alveteg, Secretar I/Dezvoltarea Pieței, Ambasada Suediei la Chișinău: ”Tekwill a reușit, pe parcursul unui an și jumătate, să producă un impact semnificativ. Credem că împreună cu Tekwill am reușit, treptat, să transformăm și să îmbunătățim mediul de afaceri pentru a aduce mai multe startupuri și întreprinderi medii în industria IT. Am reușit să arătăm că, dacă ai o idee bună, poți să lansezi propria ta companie și să-ți urmezi visul și poți să o faci chiar aici, în Moldova. Sunt o mulțime de oportunități pentru a-ți construi viitorul în Moldova, iar Startup Academy este un pas important în acest sens”.

Grație susținerii importante oferite de către UN Women, Startup Academy va depune un efort sporit pentru încurajarea și promovarea antreprenoriatului în rândul femeilor. Peste 200 de fete și femei, inclusiv din grupurile marginalizate, vor fi înrolate în cadrul Programului și vor acumula cunoștințele care le vor permite să se afirme în rol de lidere sau antreprenoare în domeniul IT.

Asya Varbanova, Reprezentanta interimară de țară a UN Women: ”Noi credem că tinerii și tinerele înrolate în cadrul programului dețin abilități, talent, idei și creativitatea care va modela nu doar viitorul acestei țări, ci a întregii omeniri. Noi de asemenea credem că, spre regret, în Moldova, Europa de Est, dar și la nivel global, fetele și femeile încă nu sunt implicate în egală măsură în realizarea inovațiilor tehnologice, în calitate de antreprenoare și fondatoare de startupuri. Sfera tehnologiei, științei, matematicii sunt încă dominate, în mare parte de bărbați și băieții sunt cei care, de la o vârstă foarte fragedă, manifestă interes și sunt încurajați să acceseze aceste sfere.

Ceea ce încercăm să facem în colaborare cu ATIC, Tekwill și partenerii de dezvoltare, este să asigurăm că fetele sunt încurajate, în egală măsură cu băieții, că beneficiază de susținere și dețin abilitățile care să le permită să fie parte a acestei transformări tehnologice, să fie parte a domeniului care va modela viitorul. Credem că această inițiativă poate fi un exemplu atât pentru Moldova, cât și pentru regiune. Pentru noi și pentru partenerii noștri aceasta nu este doar acțiunea corectă de realizat, ci și un pas inteligent, pentru că dacă nu valorificăm jumătate din potențialul țării, noi nu putem crește, nu putem deveni o societate prosperă, dezvoltată și fericită.”

Viziunea Startup Academy powered by Tekwill este construită pornind de la principiul că mentoratul de calitate este absolut necesar pentru tinerii antreprenori. Mentorii care vor ajuta participanții să-și transforme ideile în adevărate afaceri sunt specialiști cu experiență extensivă în domeniul business, management, marketing, finanțe, atragerea investițiilor. Un avantaj important va fi și accesul la un pachet întreg de oportunități în cadrul proiectului Tekwill: acces la comunitatea locală de antreprenori, conexiuni cu rețele internaționale de investitori, posibilitatea de participa în cadrul evenimentelor de transfer de experiență și know-how.



O parte din sesiunile Startup Academy vor fi deschise pentru toate persoanele interesate, accesul fiind gratuit și posibil prin intermediul înregistrării prealabile. Pentru a fi la curent cu toate oportunitățile din cadrul programului, accesați http://startupacademy.md/ sau urmăriți pagina Startup Academy în rețeaua Facebook.