(foto) Premieră: Noua familie de modele Renault Stepway conţine şi un Logan făcut în stil off-road

Toate modelele membre ale familiei se vor distinge în primul rând printr-un kit exterior de protecţie din plastic, aplicat în jurul caroseriei, alături de o gardă la sol mai mare. Concret, la Sandero şi Logan Stepway, aceasta a crescut de la 155 la 195 de mm.

În plus, automobilele au primit o grilă neagră a radiatorului şi faruri cu lumini de zi LED sub forma literei C, acestea din urmă din nou doar pe Sandero și Logan Stepway. Citeşte mai multe detalii pe AutoBlog.MD