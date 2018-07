(foto) Mai este puţin şi împliniţi un an de la ziua căsătoriei? Fotocartea - cadoul ideal pentru Nunta de Hârtie

Celebrarea primului an de căsnicie se numeşte nuntă de hârtie, este ales acest nume pentru că relaţia încă se formează, se consolidează, aşadar la fel ca şi hârtia este firavă.

Mai este puţin şi împliniţi un an de la ziua căsătoriei? Te gândeşti că trebuie să-i faci un frumos cadou ?

Foarte probabil ai auzit de nuntă de argint (la 25 de ani) sau nuntă de aur (la 50 de ani), dar există denumiri specifice şi pentru intervalele mici de timp:

1 an – nunta de hârtie

2 ani – nunta de bumbac

3 ani – nunta de piele

4 ani – nunta de pânză sau de flori

5 ani – nunta de lemn

6 ani – nunta de zahăr sau de fier şi lista continuă.

Dacă celebraţi primul an de căsnicie, atunci se fac cadouri care implică hârtia, aşa cum şi numele o spune. Prin urmare, un album fotocarte este cadoul ideal pentru a-ţi surprinde jumătatea după primul an petrecut împreună cu acte oficiale. De asemenea, o poţi oferi în dar naşilor, părinţilor şi bunicilor. Se vor bucura să vă vadă împreună într-o fotocarte, după primul an de căsătorie.

Nunta de hartie (1 an) – cadou fotocarte

O fotocarte pentru nunta de hârtie va aduna poze cu voi doi din primul an de casnicie. Vor fi incluse si poze de referinta precum cele din ziua cererii in casatorie sau fotografia preferata de la nunta voastra ori din luna de miere.

Fotocartea – povestea primului an impreuna

Fotocartea te ajuta sa alcatuiesti in imagini firul povestii voastre, al primului an ca proaspat casatoriti. Iata mai jos cateva idei de fotografii pe care sa le incluzi in fotocartea care va ramane amintire peste ani si ani si o veti putea deschide si la nunta de aur:

– fotografie din ziua cererii in casatorie.

– fotografie de la cununia civila – poza cu voi doi sau poza de grup

– fotografie din biserica (de la cununia religioasa)

– fotografie de la sedinta foto dedicata din ziua nuntii + fotografie cu nasii

– fotografie din timpul dansului mirilor

– fotografie cu un moment de varf al petrecerii si fotografie cu tortul

– fotografie cu voi in luna de miere

– fotografii cu voi din lunile imediat urmatoare nuntii voastre, facute cu ocazia sarbatorilor, de Craciun, de Paste (inclusiv poze de grup) sau a zilelor aniversare

– fotografii cu voi legate de momente semnificative precum renovarea noului apartament, mutarea in casa noua sau testul pozitiv de sarcina

De știut:

Fotocartea permite inserarea de text, prin urmare pot fi adaugate in interior mesaje de dragoste sau mesaje pe care vi le-ati scris in acest prim an.

Personalizezi copertile cu fotografiile cele mai speciale si poti adauga un titlu fotocartii dedicate nuntii de hartie.

Fotocartea o alcatuiesti cu ajutorul editorului online, ai sabloane ajutatoare, astfel incat procesul va fi atat intuitiv, cat si rapid.

Fotocartea este produsa in Olanda si dureaza in jur de 12-16 zile pana este livrata la adresa dorita de tine.

Încă mai stai pe gânduri? Creează o fotocarte cu cele mai frumoase momente petrecute împreuna în primul an și… felicitări pentru aniversare!