(foto) Încă o dovadă că documentele de expulzare ale cetățenilor turci au fost înregistrate cu o dată anterioară celei reale

Scrisoare expediată de Biroul de Migrație și Azil către directorul liceului „Orizont”, Riza Dogan, a fost recepționată de ÎS „Poșta Moldovei” luni, la data de 10 septembrie curent, ceea ce înseamnă că reprezentanții BMA au depus plicurile la oficiul poștal la patru zile după expulzare, și nu la data de 6 septembrie, cum notează actul emis de BMA.

Scrisorile au fost recepționate de familia lui Riza Dogan o zi mai târziu, la 11 septembrie 2018, deja când atât membrii familiilor celor expulzați, cât și presa, anunța despre faptul că cei șapte se află în penitenciarele din Turcia.

Informația ne-o furnizează numărului de înregistrare al scrisorii, în momentul recepționării acesteia de către reprezentantul oficiului poștal.

Traseul scrisorii ajunse târziu la destinatar



Astfel, scrisoarea cu nr. DS2001400277 a fost recepționată de la client, aici BMA, de Oficiul Poștal 1, la 10 septembrie 2018, ora 14:25. În aceeași zi, la ora 15:20, scrisoare a fost expediată din oficiul de prezentare și a ajuns la oficiul de distribuire - Oficiul Poștal 44 - a doua zi, la 11 septembrie 2018, la ora 09:14.

Abia la ora 19:15, scrisoarea prin care BMA anunța: „În conformitate cu prevedirile articolului 55 al Legii nr. 200 din 16.09.2010 privind regimul străinilor, decid: De declarat cetățeanul Turciei, RIZA DOGAN, persoană indezirabilă pe teritoriul R. Moldova pe o perioadă de cinci ani”, a ajuns acasă la familia directorului liceului „Orizont”.

Am telefonat la Biroul de Migrație și Azil pentru a afla de ce scrisoare a fost expediată după expulzarea cetățenilor turci din Republica Moldova, însă am fost redirecționați către Ministerul Afacerilor Interne. Contactată telefonic, consiliera ministrului Afacerilor Interne din domeniul relațiilor cu publicul, Alina Zbancă, ne-a spus că urmează să solicite informația de la BMA și ulterior va revenit cu un răspuns. După o oră de așteptare, am telefonat din nou și am fost anunțați că încă nu a primit un răspuns de la reprezentanții Biroului de Migrație și Azil.



La momentul publicării materialului, nu am primit nicio explicație privind cauza expedierii întârziate a scrisorii către cetățenii turci care urmau să fie înștiințați despre faptul că au fost declarați persoane indizerabile pe teritoriul Republicii Moldova.

Documentele publicate astăzi de anticorupție.md arată că Biroul de Migrație și Azil ar fi perfectat documentele cu dată din urmă, pentru a acoperi ilegalitățile comise de autoritățile de la Chișinău la expulzarea și transmiterea celor șapte profesori autorităților turcești, asta după ce zilele trecute BMA spunea că nu a avut nicio implicație în operațiunea de expulzare a celor șapte profesori turci din rețeaua liceelor Orizont.

Filmul expulzării celor 6 cetățeni turci:

La data de 6 septembrie curent, la ora 8:50, pe o rețea de socializare apar primele informații precum că șase persoane de la un liceu din Chișinău, printre care directorul instituției, au fost ridicate către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) și transportate într-o direcție necunoscută.

După o oră, Serviciul de Informații și Securitate a anunțat că cei șapte cetățeni străini sunt suspectați de legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări, au fost declaraţi indezirabili de către organele competente şi expulzaţi de pe teritoriul Republicii Moldova.

Ulterior, pe site-ul SIS mai apare o precizare, precum că aceștia nu au fost reținuți, dar escortați, însă nu se spune în ce direcție.

Surse UNIMEDIA ne-au declarat că cetățenii turci au fost duși imediat la Aeroport și urcați în avionul de pe cursa Chișinău-Istanbul, însă decolarea nu a avut loc la 9:35, însă la 11:00.

Prima reacție a venit de la Amnesty International Moldova, care s-a declarat profund îngrijorată de pericolul iminent pentru viața și securitatea persoanelor, precum și de încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, în privința administrației rețelei de licee „Orizont”.

Mai apoi, au venit zeci de mesaje pe rețelele de socializare din partea profesorilor, părinților și ai elevilor.

Zeci de actualizări pe minut, mii de tweeturi cu hashtagul #MoldovaStopExtradition apar pe rețeaua de socializare Twitter. Majoritatea celor care postează își exprimă îngrijorarea și apelează la instituțiile și mass-media internaționale.

De asemenea, zeci de persoane, printre care și rudelor celor expulzați, au protestat pe Aeroportul Chișinău până seara târziu, în speranța de a afla noi informații.

În schimb, reacțiile oficialilor au venit seara, iar din ele se subînțelege că operațiunea a avut loc deja cu succes, ceea ce ar însemna că cetățenii turci au fost expulzați.

Președintele țării, Igor Dodon, acuză presa de standarde duble și spune că „au fost expulzări mai urâte, pe criterii strict politice”.

Președintele Parlamentului Andrian Candu a solicitat organizarea unor audieri parlamentare în cazul expulzării din țară a celor șapte cetățeni turci, iar Pavel Filip a solicitat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea în continuare a procesului de studii în liceul privat, în care activau cei șase cetățeni turci expulzați astăzi din Republica Moldova.

Operațiunea SIS a ajuns în atenția UE. Astfel, șapte eurodeputați au trimis o scrisoare către președintele Igor Dodon și prim-ministrului, Pavel Filip, prin care solicită eliberarea urgentă a profesorilor reținuți. În acest sens, dânșii susțin că situația dată este o încălcare a drepturilor omului, iar autoritățile nu dau nicio explicație.

De asemenea, cu o reacție dură în acest sens, a venit și comisarul european pentru negocieri de extindere și politică de vecinătate, Johannes Hahn, menționând că Guvernul și autăritățile moldovenești ar trebui să respecte statul de drept.

Și în presa română, subiectul este pe larg mediatizat, Mustafa Oz, directorul unui liceu bucureştean,finanţat de organizaţia Lumina, care susţine şi instituţia din Moldova, spune că acuzaţiile sunt un "serviciu" pentru Recep Erdogan.