(foto) Emilia Clarke, greu de recunoscut. Fanii spun că s-a îngrășat după „Game of Thrones”

Recent, actriţă care a căpătat faimă mondială după ce a primit rolul lui Daenerys Targaryen, a fost surprinsă pe străzile din Hampstead, cu căştile la urechi şi ochelarii de soare pe nas.

Îmbrăcată într-un top floral, un cardigan subţire şi o fustă în dungi, Emilia a etalat un aspect complet diferit de cel de războinică neînfricată din "Game of Thrones", scrie digi-film.ro.

Pub

"Îmi place mult de ea, dar hainele astea le-ar purta mama, care are 77 de ani", a spus un fan. "Fără machiaj şi coafura arată banal", a adăugat altul. "În afara serialului nu se prea bazează pe corpul ei. S-a cam împlinit, nu?", a încheiat un alt comentator, care a ţinut însă să specifice că este un fan al Emiliei şi că îi apreciază personalitatea veselă şi luminoasă.

Artistă care joacă rolul lui Daenerys Targaryen în îndrăgitul serial "Game of Thrones" a confirmat pentru fanii săi de pe Instagram că producţia pentru ultimul sezon s-a încheiat recent. Ea a scris un mesaj emoţionant cu această ocazie, specificând că îi va fi mereu dor de familia care s-a format pe platourile de filmare.

"Îmi iau la revedere de la locul care mi-a fost cămin în ultimii zece ani. A fost o adevărată călătorie cea pe care am trăit-o, Game of Thrones. Mulţumesc că mi-ai oferit viaţa pe care nici nu am visat că o voi trăi şi pentru familia de care îmi va fi dor mereu", a scris Emilia într-o postare pe Instagram.