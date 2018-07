(foto) Electorala în toi pentru Constantin Țuțu: „Am făcut posibilă reparația drumului din fața casei lui Andrei Năstase”

În ultima postare, Țuțu se laudă că a putut aduce în reptație strada Drumul Schinoase, pe care locuiești chiar Andrei Năstase.

„Mă aflu pe strada Drumul Schinoasei din orașul Codru și am vești bune pentru locuitorii din această zonă, inclusiv și pentru Andrei Năstase. În sfârșit această porțiune de drum a intrat în reparație, după zeci de demersuri și uși la care am bătut. Sunt convins, chiar dacă am făcut posibil reparația drumului din fața casei lui Andrei Năstase, el în continuare va striga la televiziunile care-l promovează că nimic nu se construiește în această țară. În schimb alți oameni, precum maestrul Anatol Mârzenco, a ieșit la poartă pentru a spune mulțumesc. Pentru mine aprecierea unor astfel de oameni contează mult mai mult decât opinia oponenților politici”.

Precizăm faptul Constatin Țuțu, pe rețelele de socializare, mediatizează o serie de acțiuni pe care le întreprinde în mai multe localități din municipiul Chișinău. Coincidență sau nu, aceste localități fac parte din aceiași circumscripție electorală pentru alegerile din toamnă.